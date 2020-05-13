Лавров призвал разобраться с причинами возникновения коронавируса

По его словам, "только надо подходить к решению этой задачи с точки зрения смысла, с точки зрения существа". "А существо заключается в том, что нужно спасти как можно больше жизней людей и понять, каким образом мы эту пандемию сможем контролировать в будущем, учитывая оценки ученых, которые заключаются в том, что она может остаться с нами надолго, если не навсегда, как другие инфекционные заболевания типа гриппа. Именно с этой точки зрения важно разобраться в причинах возникновения этой инфекции", - сказал министр.