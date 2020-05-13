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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:34
https://ria.ru/20200513/1571374888.html
Лавров призвал разобраться с причинами возникновения коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810883_0:43:3072:1771_1036x0_80_0_0_761bdbd9d98a7118463f33705f3e419c.jpg
РИА Новости

Лавров призвал разобраться с причинами возникновения коронавируса

13:17 13.05.2020 (обновлено: 13:34 13.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Важно разобраться с причинами возникновения коронавирусной инфекции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В целом, когда мы говорим о необходимости разобраться с причинами возникновения коронавирусной инфекции, я считаю, это абсолютно оправданная постановка вопроса", - сказал министр по итогам заседания СМИД ШОС в формате видеоконференции.
По его словам, "только надо подходить к решению этой задачи с точки зрения смысла, с точки зрения существа". "А существо заключается в том, что нужно спасти как можно больше жизней людей и понять, каким образом мы эту пандемию сможем контролировать в будущем, учитывая оценки ученых, которые заключаются в том, что она может остаться с нами надолго, если не навсегда, как другие инфекционные заболевания типа гриппа. Именно с этой точки зрения важно разобраться в причинах возникновения этой инфекции", - сказал министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
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