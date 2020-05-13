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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:41
https://ria.ru/20200513/1571374704.html
В Германии предполагают, что контроль на границах отменят с 15 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/130009/00/1300090078_0:483:1365:1251_1036x0_80_0_0_19283e611ba46f93d55c83063a6ddbb9.jpg
РИА Новости

В Германии предполагают, что контроль на границах отменят с 15 июня

13:17 13.05.2020 (обновлено: 13:41 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкХорст Зеехофер. Архивное фото
Хорст Зеехофер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Хорст Зеехофер. Архивное фото. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. В Германии предполагают, что контроль на границах, введенный из-за ситуации с коронавирусом, будет полностью отменен с 15 июня, заявил на брифинге в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
"Если население продолжит вести себя дисциплинировано, пользоваться защитными масками и соблюдать дистанцирование, несмотря на те смягчение, которые идут в течение мая не только у нас, но и во всех европейских странах, мы можем предположить, что 15 июня у нас снова будет свобода передвижения", - сказал Зеехофер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмМВД ФРГХорст ЗеехоферВОЗГерманияБерлин (город)В мире
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