В Германии предполагают, что контроль на границах отменят с 15 июня

БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. В Германии предполагают, что контроль на границах, введенный из-за ситуации с коронавирусом, будет полностью отменен с 15 июня, заявил на брифинге в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
"Если население продолжит вести себя дисциплинировано, пользоваться защитными масками и соблюдать дистанцирование, несмотря на те смягчение, которые идут в течение мая не только у нас, но и во всех европейских странах, мы можем предположить, что 15 июня у нас снова будет свобода передвижения", - сказал Зеехофер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.