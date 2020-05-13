В Германии предполагают, что контроль на границах отменят с 15 июня

"Если население продолжит вести себя дисциплинировано, пользоваться защитными масками и соблюдать дистанцирование, несмотря на те смягчение, которые идут в течение мая не только у нас, но и во всех европейских странах, мы можем предположить, что 15 июня у нас снова будет свобода передвижения", - сказал Зеехофер.