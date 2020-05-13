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2020-05-13T13:29
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ЦБ сократит регуляторную нагрузку на эмитентов по раскрытию информации
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РИА Новости

ЦБ сократит регуляторную нагрузку на эмитентов по раскрытию информации

13:29 13.05.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Банк России сократит регуляторную нагрузку на эмитентов ценных бумаг по раскрытию информации - несущественные, избыточные и дублирующиеся сведения больше публиковаться не будут, при этом уровень информационной прозрачности инвестиционного процесса не снизится, говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор опубликовал новое положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, в котором определены условия для перехода к раскрытию информации на консолидированной основе по группе эмитента. "Новые требования к раскрытию эмитентами информации вступят в силу с 1 октября 2021 года, что дает эмитентам достаточно времени для адаптации корпоративных систем сбора информации", - отмечают в ЦБ.
По новым правилам состав и структура информации в проспекте ценных бумаг и отчете эмитента приближены к международным стандартам. Эмитенты будут использовать МСФО для расчета финансовых показателей и предоставлять анализ факторов, повлиявших на результаты финансово-хозяйственной деятельности, - аналог привычного для инвесторов во всем мире Management discussion and analysis (Анализ и обсуждение руководством финансового состояния и результатов деятельности).
Наиболее важная информация, включая операционные и финансовые показатели, сведения о ключевых контрагентах, будет раскрываться консолидированно по группе эмитента, а в случае сохранения эмитентом режима раскрытия информации на соло-основе эмитент должен будет публиковать соответствующие объяснения.
"Исключаются требования по раскрытию несущественной для инвесторов информации в отчетах эмитента, почти на треть сокращается перечень существенных фактов, о которых надо сообщать в ленте новостей, устранено дублирование информации, раскрываемой в разных формах. Эти изменения сократят регуляторную нагрузку на эмитентов без снижения уровня информационной прозрачности инвестиционного процесса", - говорится в сообщении.
После перехода к раскрытию информации на основе МСФО отчет эмитента и список аффилированных лиц будут раскрываться раз в полгода.
Здание Центрального банка РФ в Москве
13 декабря 2019, 15:47
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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