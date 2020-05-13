Оппозиция Черногории прервала заседание парламента

БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Оппозиционный Демократический фронт (ДФ) Черногории прервал заседание парламента с требованием немедленного освобождения задержанного епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ), заявил РИА Новости лидер ДФ Милан Кнежевич.
В ночь на среду прокуратура Черногории задержала на 72 часа владыку Иоанникия и семь священников за проведение праздничного собрания верующих на праздник Святого Василия Острожского в городе Никшич вопреки мерам против коронавируса.
"Мы только прервали заседание Скупщины (парламента). Требуем немедленного освобождения владыки Иоанникия и священников и преодоления возникшего кризиса. Сейчас начнется парламентский коллегиум по этому вопросу", - завил оппозиционер агентству.
В среду президент Сербии Александр Вучич и глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Ириней в совместном заявлении выразили обеспокоенность задержанием в Черногории епископа Будимлянско-Никшичского.
Патриарх Ириней указал, что "кульминация неприятельского отношения властей Черногории к СПЦ началась с принятием противоречивого закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин". Сербский лидер выразил полную поддержку главе СПЦ в решении имеющихся проблем мирным путем и диалогом.