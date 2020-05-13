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Религия и мировоззрение
2020-05-13T14:09
https://ria.ru/20200513/1571374468.html
Оппозиция Черногории прервала заседание парламента
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571378555_0:40:754:464_1036x0_80_0_0_bc2f21803458ca086cb15bd84cddb380.jpg
РИА Новости

Оппозиция Черногории прервала заседание парламента

13:14 13.05.2020 (обновлено: 14:09 13.05.2020)
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© Фото : Skupština Crne GoreВесенняя сессия заседания Парламента Черногории
Весенняя сессия заседания Парламента Черногории
© Фото : Skupština Crne Gore
БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Оппозиционный Демократический фронт (ДФ) Черногории прервал заседание парламента с требованием немедленного освобождения задержанного епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ), заявил РИА Новости лидер ДФ Милан Кнежевич.
В ночь на среду прокуратура Черногории задержала на 72 часа владыку Иоанникия и семь священников за проведение праздничного собрания верующих на праздник Святого Василия Острожского в городе Никшич вопреки мерам против коронавируса.
"Мы только прервали заседание Скупщины (парламента). Требуем немедленного освобождения владыки Иоанникия и священников и преодоления возникшего кризиса. Сейчас начнется парламентский коллегиум по этому вопросу", - завил оппозиционер агентству.
В среду президент Сербии Александр Вучич и глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Ириней в совместном заявлении выразили обеспокоенность задержанием в Черногории епископа Будимлянско-Никшичского.
Патриарх Ириней указал, что "кульминация неприятельского отношения властей Черногории к СПЦ началась с принятием противоречивого закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин". Сербский лидер выразил полную поддержку главе СПЦ в решении имеющихся проблем мирным путем и диалогом.
Президент Сербии Александр Вучич
12:24Религия и мировоззрение
Президент Сербии и патриарх обеспокоены задержанием епископа в Черногории
1721001
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Религия и мировоззрениеМилан КнежевичПатриарх Сербский ИринейАлександр ВучичЧерногорияСербияВ мире
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