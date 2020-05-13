Мурашко анонсировал кардинальное отличие новой методички по лечению COVID

"Сегодня врачи работают уже с шестой версией методических рекомендаций. Причем хочу сказать, что когда выпускались первая, вторая, третья версии, мы не слышали большого количества предложений, рекомендаций "учтите это, учтите то". Все это было ну, наверное, в какой-то такой период ожидания или оценки", - рассказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.