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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:10
https://ria.ru/20200513/1571374292.html
Мурашко анонсировал кардинальное отличие новой методички по лечению COVID
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569255060_140:212:2644:1621_1036x0_80_0_0_b74a2eccb3b297c5b8cf835c36dc7804.jpg
РИА Новости

Мурашко анонсировал кардинальное отличие новой методички по лечению COVID

13:10 13.05.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Седьмая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса будет кардинально отличаться от прежних, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня врачи работают уже с шестой версией методических рекомендаций. Причем хочу сказать, что когда выпускались первая, вторая, третья версии, мы не слышали большого количества предложений, рекомендаций "учтите это, учтите то". Все это было ну, наверное, в какой-то такой период ожидания или оценки", - рассказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
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В период составления пятой, шестой и седьмой версий рекомендаций, как отметил министр, количество участников, работающих над ними, значительно возросло.
"Появилась группа врачей, которые имеют опыт, которые это все методически проработали. Седьмая версия, конечно, будет просто кардинально отличаться от того, что было первоначально. Мы получили в том числе и опыт по определенным особенностям течения", - сообщил Мурашко.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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