Мурашко призвал создать горячие линии по стимулирующим выплатам медикам

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Губернаторы должны создать горячие линии для консультаций по вопросам начисления стимулирующих выплат медикам в условиях коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Сегодня мы подключили уже Казначейство, утром проведен был селектор вместе с нашими партнерами из Казначейства для того, чтобы отследить каждый платеж, и до каждого врача должны быть доведены эти средства. Мы обратились к губернаторам, чтобы они создали горячие линии по консультированию принципов начисления данных средств", - сказал Мурашко во время правительственного часа в Госдуме.
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