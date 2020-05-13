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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:09
https://ria.ru/20200513/1571374240.html
Мурашко призвал создать горячие линии по стимулирующим выплатам медикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко призвал создать горячие линии по стимулирующим выплатам медикам

13:09 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Губернаторы должны создать горячие линии для консультаций по вопросам начисления стимулирующих выплат медикам в условиях коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Сегодня мы подключили уже Казначейство, утром проведен был селектор вместе с нашими партнерами из Казначейства для того, чтобы отследить каждый платеж, и до каждого врача должны быть доведены эти средства. Мы обратились к губернаторам, чтобы они создали горячие линии по консультированию принципов начисления данных средств", - сказал Мурашко во время правительственного часа в Госдуме.
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