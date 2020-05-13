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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:09
https://ria.ru/20200513/1571374207.html
У Ярошенко не подтвердился коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/152395/19/1523951954_0:207:1302:939_1036x0_80_0_0_f4be4f177fa66ecfc93ca93641aa81ef.jpg
РИА Новости

У Ярошенко не подтвердился коронавирус

13:09 13.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. У россиянина Константина Ярошенко, который ранее жаловался на симптомы COVID-19 в тюрьме США и был отправлен на медобследование, коронавирус не подтвердился, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что Ярошенко отправили на обследование. Адвокат россиянина ранее сообщил РИА Новости, что Ярошенко полагает, что у него коронавирус, а его сокамерники заболели.
"Пока, по моим данным, не подтвердилось, слава Богу", - сказала Москалькова в ответ на вопрос, известен ли результат теста Ярошенко на коронавирус.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Татьяна МоскальковаКонстантин ЯрошенкоСШАВ мире
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