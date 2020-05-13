На выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделили 41,8 миллиарда рублей

Выплата этих стимулирующих средств, по его словам, находится под контролем министерства здравоохранения, до 15 мая каждый регион обязан завершить выплаты.

Выступая на правительственном совещании по социально-экономической ситуации в стране, Мурашко пояснил: "Совместно с казначейством мы отработали формат контроля не только доведения средств до медицинской организации, но и до каждого получателя, до каждого медицинского работника".