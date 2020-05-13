На выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделили 41,8 миллиарда рублей

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На стимулирующие выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделено 41,8 миллиарда рублей и более 10 миллиардов - для федеральных учреждений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Выплаты, которые были установлены с апреля месяца, доведены были, 41,8 миллиарда рублей для регионов и более 10 миллиардов для федеральных учреждений и всех ведомств, которые также задействованы в оказании медицинской помощи", - сказал Мурашко во время правительственного часа в Госдуме.
Выплата этих стимулирующих средств, по его словам, находится под контролем министерства здравоохранения, до 15 мая каждый регион обязан завершить выплаты.
Выступая на правительственном совещании по социально-экономической ситуации в стране, Мурашко пояснил: "Совместно с казначейством мы отработали формат контроля не только доведения средств до медицинской организации, но и до каждого получателя, до каждого медицинского работника".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.