Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:36
https://ria.ru/20200513/1571374138.html
На выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделили 41,8 миллиарда рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344449_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_d12bcdaf316b0bf131bb591cecb932b0.jpg
РИА Новости

На выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделили 41,8 миллиарда рублей

13:07 13.05.2020 (обновлено: 13:36 13.05.2020)
151
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Тверской областной клинической больницы
Медицинские работники на территории Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На стимулирующие выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделено 41,8 миллиарда рублей и более 10 миллиардов - для федеральных учреждений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Выплаты, которые были установлены с апреля месяца, доведены были, 41,8 миллиарда рублей для регионов и более 10 миллиардов для федеральных учреждений и всех ведомств, которые также задействованы в оказании медицинской помощи", - сказал Мурашко во время правительственного часа в Госдуме.
Выплата этих стимулирующих средств, по его словам, находится под контролем министерства здравоохранения, до 15 мая каждый регион обязан завершить выплаты.
Выступая на правительственном совещании по социально-экономической ситуации в стране, Мурашко пояснил: "Совместно с казначейством мы отработали формат контроля не только доведения средств до медицинской организации, но и до каждого получателя, до каждого медицинского работника".
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
На экзамене
В России отменили экзамены для девятиклассников в 2020 году
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера
В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в инстаграме
Лидия Прозорова
Саратовские власти прокомментировали скандал с записью чиновницы
Школьница во время дистанционного обучения дома
Школьникам, не планирующим поступать в вуз, разрешили не сдавать ЕГЭ
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях"
Певица Татьяна Буланова
Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Покупатель у автомата по продаже наборов индивидуальных средств защиты
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Логотип ЕГЭ
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Медик транспортирует пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В России за сутки коронавирус выявили у 10 028 человек
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: США выступают против прозрачности своей биологической активности
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Лента новостейМолния