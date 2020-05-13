Мишустин оценил ситуацию с кредитной поддержкой бизнеса

"Мы очень подробно и долго обсуждали, как это будет работать. Я бы здесь чуть-чуть скорректировал, предложил бы несколько иную схему выплат. Здесь можно дать бизнесу возможность выбора - либо один МРОТ ежемесячно в течение полугода, либо по два МРОТ в течение трех месяцев, чтобы предприниматели сами определили наиболее удобную для себя схему. Здесь я рисков не вижу, но зато это даст большую свободу бизнесу для маневра", - сказал Мишустин на совещании в среду.