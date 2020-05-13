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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:06
https://ria.ru/20200513/1571374073.html
Мишустин оценил ситуацию с кредитной поддержкой бизнеса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570415840_0:248:3072:1976_1036x0_80_0_0_377a90c5292a81795b0529db0f7a3341.jpg
РИА Новости

Мишустин оценил ситуацию с кредитной поддержкой бизнеса

13:06 13.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил предусмотреть возможность для бизнеса выбирать удобные для себя программы кредитной поддержки.
Речь идет о льготном кредитования для предприятий в рамках борьбы с последствиями коронавируса - для выплаты зарплат и для рефинансирования кредита.
"Мы очень подробно и долго обсуждали, как это будет работать. Я бы здесь чуть-чуть скорректировал, предложил бы несколько иную схему выплат. Здесь можно дать бизнесу возможность выбора - либо один МРОТ ежемесячно в течение полугода, либо по два МРОТ в течение трех месяцев, чтобы предприниматели сами определили наиболее удобную для себя схему. Здесь я рисков не вижу, но зато это даст большую свободу бизнесу для маневра", - сказал Мишустин на совещании в среду.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинЭкономика
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