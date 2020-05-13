Мурашко рассказал о подготовке медиков для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Медицинская система образования в России позволяет в короткий промежуток времени дополнительно подготовить медиков для оказания помощи пациентам с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Подготовка медицинского персонала. Фактически такого количества инфекционистов, конечно же, и пульмонологов не имела ни одна страна, и наша в том числе. Мы должны были перестраиваться на ходу. Медицинское образование, классическое медицинское образование, позволяет врачам в очень короткий промежуток времени, что и было сделано, доподготовить медицинскую сестру, фельдшера для того, чтобы он мог оказывать высокопрофессиональную, с учетом методических рекомендаций, помощь", - сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
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