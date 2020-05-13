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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:02
https://ria.ru/20200513/1571373810.html
Мурашко рассказал о подготовке медиков для борьбы с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о подготовке медиков для борьбы с коронавирусом

13:02 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы
Врач скорой медицинской помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле больницы. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Медицинская система образования в России позволяет в короткий промежуток времени дополнительно подготовить медиков для оказания помощи пациентам с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Подготовка медицинского персонала. Фактически такого количества инфекционистов, конечно же, и пульмонологов не имела ни одна страна, и наша в том числе. Мы должны были перестраиваться на ходу. Медицинское образование, классическое медицинское образование, позволяет врачам в очень короткий промежуток времени, что и было сделано, доподготовить медицинскую сестру, фельдшера для того, чтобы он мог оказывать высокопрофессиональную, с учетом методических рекомендаций, помощь", - сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГосдума РФОбщество
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