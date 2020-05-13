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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:01
https://ria.ru/20200513/1571373729.html
Мурашко: ряд препаратов от COVID-19 войдут в клиническую практику
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_0:139:3001:1827_1036x0_80_0_0_bb454b584a0be635a6f4b457fb0ef9fe.jpg
РИА Новости

Мурашко: ряд препаратов от COVID-19 войдут в клиническую практику

13:01 13.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Несколько препаратов для лечения коронавируса в ближайшее время войдут в клиническую практику, первый опыт их использования показывает позитивный эффект, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня мы видим неплохие результаты по препаратам, которые, думаю, ... в ближайшие несколько недель войдут в клиническую практику. Они реально меняют картину заболевания. И одни из них заменяют иностранные препараты, и один из препаратов обладает в том числе и противовирусной активностью. Сейчас первый опыт клинического использования показывает уже позитивный эффект", - рассказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоОбщество
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