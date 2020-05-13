Мурашко: ряд препаратов от COVID-19 войдут в клиническую практику

"Сегодня мы видим неплохие результаты по препаратам, которые, думаю, ... в ближайшие несколько недель войдут в клиническую практику. Они реально меняют картину заболевания. И одни из них заменяют иностранные препараты, и один из препаратов обладает в том числе и противовирусной активностью. Сейчас первый опыт клинического использования показывает уже позитивный эффект", - рассказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.