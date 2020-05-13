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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:00
https://ria.ru/20200513/1571373695.html
Мурашко назвал число врачей, оказывающих помощь пациентам с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

Мурашко назвал число врачей, оказывающих помощь пациентам с COVID-19

13:00 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Свыше 110 тысяч врачей и 240 тысяч человек среднего медперсонала привлечены к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Медицинские работники, больше 400 тысяч, которые сегодня оказывают медицинскую помощь (пациентам с COVID - ред.) – это более 110 тысяч врачей, более 240 тысяч среднего медперсонала, в том числе участвует младший медперсонал, водители сокрой помощи, обслуживающий персонал", - сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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