Мурашко назвал число врачей, оказывающих помощь пациентам с COVID-19

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Свыше 110 тысяч врачей и 240 тысяч человек среднего медперсонала привлечены к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Медицинские работники, больше 400 тысяч, которые сегодня оказывают медицинскую помощь (пациентам с COVID - ред.) – это более 110 тысяч врачей, более 240 тысяч среднего медперсонала, в том числе участвует младший медперсонал, водители сокрой помощи, обслуживающий персонал", - сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.