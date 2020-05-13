Логистическая компания СДЭК не фиксировала утечку данных клиентов

"В нашей зоне ответственности - защита персональных данных клиентов. Данные доступны только сотрудникам компании: получить к ним доступ без учетной записи СДЭК невозможно. Как и выгрузить полную базу: за этим следит служба безопасности. Размер базы таков, что нагрузка не останется незамеченной - при подобном скачке сотрудники безопасности сразу видят, кто и откуда скачивает данные. Подобных случаев не было зафиксировано в последнее время, утечки не было", - сказал собеседник агентства.