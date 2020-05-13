Логистическая компания СДЭК не фиксировала утечку данных клиентов

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Логистическая компания СДЭК не фиксировала утечку данных своих клиентов, компания дополнительно усиливает свою систему безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в сети обнаружена база, якобы содержащая данные 9 миллионов клиентов СДЭК. База была опубликована 8 мая, онлайн-доступ к ней продается за 70 тысяч рублей.
"В нашей зоне ответственности - защита персональных данных клиентов. Данные доступны только сотрудникам компании: получить к ним доступ без учетной записи СДЭК невозможно. Как и выгрузить полную базу: за этим следит служба безопасности. Размер базы таков, что нагрузка не останется незамеченной - при подобном скачке сотрудники безопасности сразу видят, кто и откуда скачивает данные. Подобных случаев не было зафиксировано в последнее время, утечки не было", - сказал собеседник агентства.
"Кроме того, сейчас мы усиливаем систему безопасности: привлекли лучшего аудитора для проверки. Первый этап завершён, выработаны дополнительные меры по защите данных и реорганизации внутренних процессов для сокращения рисков утечки", - добавил он.
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