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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:57
https://ria.ru/20200513/1571373573.html
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

12:57 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной, но она управляема, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Количество инфицированных в стране на сегодняшний день - это более 240 тысяч человек, и мы видим, что ситуация остается достаточно напряженной, но сегодня она управляема, и я объясню почему", - сказал Мурашко во время правительственного часа в Госдуме.
В первую очередь, по его словам, это шаги правительства, которые были необходимы, чтобы "мы сегодня продолжали работать и, в том числе, выходить и снимать определенные ограничения для восстановления экономики".
Ключевыми были также создание оперативного штаба по предупреждению распространению коронавируса, координационный совет и рабочая группа Госсовета, "которая фактически позволила скоординировать губернаторам свою работу".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГосдума РФОбщество
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