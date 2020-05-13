Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной, но она управляема, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Количество инфицированных в стране на сегодняшний день - это более 240 тысяч человек, и мы видим, что ситуация остается достаточно напряженной, но сегодня она управляема, и я объясню почему", - сказал Мурашко во время правительственного часа в Госдуме.
В первую очередь, по его словам, это шаги правительства, которые были необходимы, чтобы "мы сегодня продолжали работать и, в том числе, выходить и снимать определенные ограничения для восстановления экономики".
Ключевыми были также создание оперативного штаба по предупреждению распространению коронавируса, координационный совет и рабочая группа Госсовета, "которая фактически позволила скоординировать губернаторам свою работу".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.