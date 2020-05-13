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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:55
https://ria.ru/20200513/1571373471.html
Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/156367/93/1563679321_0:277:2515:1692_1036x0_80_0_0_b7fa4f48d68c2efd47879a64e54a78c2.jpg
РИА Новости

Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек в России

12:54 13.05.2020 (обновлено: 12:55 13.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ни на одном из этапов развёртывания инфекционных коек в РФ не было их дефицита, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"К 4 апреля мы развернули 30%. Ни на одном из этапов не было дефицита коек", - заявил Мурашко, выступая в Госдуме РФ.
Он отметил, что 28 апреля были развернуты все койки, и в том числе с обеспечением кислородом. По его словам, ранее к инфекционным койкам не предъявлялись такие требования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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