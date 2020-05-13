Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек в России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ни на одном из этапов развёртывания инфекционных коек в РФ не было их дефицита, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"К 4 апреля мы развернули 30%. Ни на одном из этапов не было дефицита коек", - заявил Мурашко, выступая в Госдуме РФ.
Он отметил, что 28 апреля были развернуты все койки, и в том числе с обеспечением кислородом. По его словам, ранее к инфекционным койкам не предъявлялись такие требования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.