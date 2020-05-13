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2020-05-13T12:54
https://ria.ru/20200513/1571373428.html
Мурашко: реализация нацпроектов по первичной медпомощи не приостановлена
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РИА Новости

Мурашко: реализация нацпроектов по первичной медпомощи не приостановлена

12:54 13.05.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Реализация нацпроектов по первичной медпомощи не приостановлена, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Мы не приостановили реализацию национальных проектов по первичной медико-санитарной помощи. Конечно, некоторые процедуры чуть отсрочены", - сказал Мурашко, отметив, что были введены в эксплуатацию фельдшерские пункты и передвижные мобильные комплексы.
По его словам, по сердечно-сосудистым заболеваниям увеличено уже в этом году более чем на 16% число вмешательств. Мы старались оберегать наши онкоцентры от заноса коронавируса, подчеркнул министр.
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