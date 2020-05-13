Мурашко: реализация нацпроектов по первичной медпомощи не приостановлена

"Мы не приостановили реализацию национальных проектов по первичной медико-санитарной помощи. Конечно, некоторые процедуры чуть отсрочены", - сказал Мурашко, отметив, что были введены в эксплуатацию фельдшерские пункты и передвижные мобильные комплексы.

По его словам, по сердечно-сосудистым заболеваниям увеличено уже в этом году более чем на 16% число вмешательств. Мы старались оберегать наши онкоцентры от заноса коронавируса, подчеркнул министр.