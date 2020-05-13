Спикер Воронежской облдумы перечислил зарплату медикам

"Председатель Воронежской областной думы, секретарь воронежского регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетёсов перечислил месячную заработную плату на борьбу с коронавирусом. Он также призвал однопартийцев поддержать инициативу председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и направить личные средства на оказание помощи медицинским работникам и адресную поддержку тех, кто в этом нуждается", - сообщили в заксобрании.