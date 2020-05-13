Спикер Воронежской облдумы перечислил зарплату медикам

ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Председатель Воронежской областной думы, секретарь воронежского регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетесов перечислил месячную заработную плату на помощь медработникам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции, сообщила в среду РИА Новости пресс-служба законодательного собрания региона.
Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь медработникам. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в рамках исполнения этого поручения предложил членам партии, занимающим руководящие или выборные должности, уплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. Он пояснил, что эти взносы пойдут на приобретение больницами средств индивидуальной защиты, а также на обеспечение учащихся техническими средствами удаленного обучения.
"Председатель Воронежской областной думы, секретарь воронежского регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетёсов перечислил месячную заработную плату на борьбу с коронавирусом. Он также призвал однопартийцев поддержать инициативу председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и направить личные средства на оказание помощи медицинским работникам и адресную поддержку тех, кто в этом нуждается", - сообщили в заксобрании.
Пресс-служба также отметила, что с момента введения в регионе режима повышенной готовности депутаты Воронежской областной думы оказывают помощь добровольческому центру и лично принимают участие в волонтерской работе. Парламентарии выделяют средства на оплату топлива для автомобилей добровольцев, на покупку различных товаров для многодетных и малообеспеченных семей, одиноко проживающих пенсионеров.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 983 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 352 человека.