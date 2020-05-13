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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:48
https://ria.ru/20200513/1571373052.html
В Италии понизили максимальный штраф за нарушение карантина
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570099264_0:73:3076:1803_1036x0_80_0_0_e8aceb7e891e9af949ff830f27d3a7f3.jpg
РИА Новости

В Италии понизили максимальный штраф за нарушение карантина

12:48 13.05.2020
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© REUTERS / Massimo PincaМашина скорой помощи в Италии
Машина скорой помощи в Италии
© REUTERS / Massimo Pinca
Машина скорой помощи в Италии. Архивное фото
РИМ, 13 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Палата депутатов итальянского парламента единогласным решением понизила максимальный штраф за нарушение правил передвижения, установленных из-за распространения коронавируса, сообщает сайт парламента.
Порог штрафной санкции понижен с трех до одной тысячи евро. Предыдущий размер штрафа в конце марта установил премьер Италии Джузеппе Конте. С 4 мая на фоне сокращения числа заражений и летальных исходов Италия сняла часть ограничений. Теперь итальянцы могут навещать родственников в пределах одного региона, отдыхать в парках и участвовать в малочисленных похоронных церемониях.
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Вместе с тем, новые меры сохраняют режим, при котором поездки должны быть обоснованы рабочей или личной необходимости. Для этого предусмотрено заполнение документа, в котором гражданин должен указать цель поездки, находится ли он на карантине и переносил ли он заболевание.
Поправка, одобренная депутатами, определила размер штрафа в промежутке от 400 до тысячи евро. Что касается санкций, выписанных правоохранителями до 24 марта, когда был установлен прежний размер, то предполагается, что оштрафованные получат возможность заплатить только половину.
Как сообщило ранее МВД Италии, с 11 марта режим карантина нарушили свыше 400 тысяч человек и около 10 тысяч предприятий.
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Согласно последним официальным данным, по состоянию на вторник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 221 тысячу, свыше 109 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 30911 человек. В понедельник служба гражданской обороны сообщила о рекордно низком приросте новых случаев (+744). Впервые с начала эпидемии число пациентов интенсивной терапии с COVID-19 упало ниже 1 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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