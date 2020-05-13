Мурашко оценил масштаб решения проблемы коронавируса

"Фактически за последнее время такого масштабного формата лечения и преодоления проблемы, наверное, здравоохранение в мире еще не знало", - сказал Мурашко во время правительственного часа в Госдуме.

По его словам, "открытость работы в этом формате является принципиально важным элементом всей кампании по борьбе с коронавирусом". Он также отметил, что официальный сайт стопкоронавирус.ру позволяет россиянам быть информированными о ситуации в каждом регионе и видеть прогнозы и рекомендации.