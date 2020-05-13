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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:47
https://ria.ru/20200513/1571372968.html
Мурашко оценил масштаб решения проблемы коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/149415/89/1494158994_0:116:2682:1624_1036x0_80_0_0_1fc1ad525a3cd51d0bad310ab752ec73.jpg
РИА Новости

Мурашко оценил масштаб решения проблемы коронавируса

12:47 13.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Такого масштабного формата и решения проблемы, как с коронавирусом, здравоохранение в мире еще не знало, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Фактически за последнее время такого масштабного формата лечения и преодоления проблемы, наверное, здравоохранение в мире еще не знало", - сказал Мурашко во время правительственного часа в Госдуме.
По его словам, "открытость работы в этом формате является принципиально важным элементом всей кампании по борьбе с коронавирусом". Он также отметил, что официальный сайт стопкоронавирус.ру позволяет россиянам быть информированными о ситуации в каждом регионе и видеть прогнозы и рекомендации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
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