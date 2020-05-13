Новикомбанк присоединился к стандарту АБР по предупреждению мисселинга

МОСКВА, 13 мая – Пресс-служба Новикомбанка. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, присоединился к Стандарту оказания услуг кредитными организациями – членами Ассоциации банков России, действующими в качестве представителей некредитных финансовых организаций (НФО). Данный документ устанавливает требования к организациям, которые реализуют соответствующие продукты (услуги) в части прозрачности и полноценного информирования потребителей.

Cтандарт Ассоциации банков России принят для того, чтобы предотвратить недобросовестные практики кредитных организаций в отношении потребителей услуг НФО, соблюдения защиты их прав и интересов, а также формирования и поддержания положительного имиджа кредитных организаций среди участников финансового рынка. Главная цель данной работы - обеспечение доверия населения к банковской системе Российской Федерации.

Основные требования Стандарта состоят в том, что информация о финансовой услуге (продукте) НФО должна быть достоверной, полной, достаточной и четкой, то есть, не допускающей неоднозначных толкований, понятной потребителю и бесплатной.

Стандартом предусмотрено также информирование потребителя о том, что заключаемый договор об инвестиционной услуге (продукте) не является банковским вкладом, а значит, не застрахован Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Потребитель должен знать и о том, что использование комбинированного продукта (инвестиция и вклад) одновременно не дает каких-либо гарантий для возврата денежных средств, вложенных в инвестиции. Кроме того, клиенту следует сообщать о том, что стоимость базового актива, в которые инвестированы его денежные средства, может как уменьшаться, так и увеличиваться. И наконец, расчет доходности по базовому активу носит исключительно информативный характер, основанный на предыдущих периодах, и не является гарантией получения дохода в будущем. Гарантированный доход, а также гарантии получения повышенного дохода по базовому активу отсутствуют, подчеркивается в документе.

"Новикомбанк активно поддерживает внедрение стандартов, которые препятствуют распространению недобросовестных практик, вводящих потребителей в заблуждение. К сожалению, за последние годы рынок не раз сталкивался с фактическим обманом потребителей, которые под видом классического банковского продукта приобретали инвестиционный продукт, но не получив полноценной и правдивой информации о нем, рассчитывали на защиту Агентства по страхованию вкладов. Мы убеждены, что такие стандарты, как документ, разработанный Ассоциацией банков России, будут повышать доверие к банковской системе в целом и способствовать честному диалогу с, полноценной защитой прав и интересов потребителя", - отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Справочно:

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный.