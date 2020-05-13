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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:46
https://ria.ru/20200513/1571372799.html
Чубайс видит выход из COVID-кризиса в построении инновационной экономики
https://cdn21.img.ria.ru/images/156343/07/1563430740_0:58:3072:1786_1036x0_80_0_0_ba605ed734d133b12628c7519e16da77.jpg
РИА Новости

Чубайс видит выход из COVID-кризиса в построении инновационной экономики

12:46 13.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Основной удар кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пришелся на нефтегазовую отрасль России, а потенциальным выходом из него может стать построение инновационной экономики, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
"Основной удар и основные риски глобальные, стратегические в России сегодня сконцентрированы в нефтегазе, и основные потенциальные направления выхода - это, конечно же, инновационная экономика в целом", - прокомментировал Чубайс последствия пандемии в ходе трансляции бизнес-школы "Сколково".
"Мне кажется, что этот кризис - это не то что последний звоночек, это какой-то набатный колокол... Главным вызовом стратегии национальной безопасности России с учетом вывода из кризиса становится изменение структуры экономики, становится вызов, который называется "инновационная экономика", - подчеркнул он.
По словам главы "Роснано", необходимо заново пересмотреть отношение государства к инновационной экономике.
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"Это вопрос, из которого следует пересмотр корпоративного законодательства... (Нужно - ред.) пересмотреть Налоговый кодекс, пересмотреть систему образования, которая должна затачиваться не только на чисто задачи образовательно-научные, но и на задачи предпринимательские - технологическое предпринимательство зарождаться должно", - сказал он.
"Нужна нам целая индустрия private equity - прямых инвестиций, которая в России сегодня в 25 раз меньше, чем в Китае... У нас нет индустрии прямых инвестиций... Прямые инвестиции - это и есть развитие инновационной экономики", - добавил Чубайс.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Если Чубайсу приходят в голову какие-то мысли, то всем надо приготовиться - он собирается снова облапошить и государство и народ. Возглавил Чубайс энергетику и развалил, а также при ним случилась по его же вине авария на крупной гидроэлектростанции с гибелью 40 людей. Напросился руководить Роснано и тоже мычал про инновации и прочее. Ежегодно тратил 124 млрд рублей уже много лет и ноль по Кельвину. Сейчас, видимо, потратился и нужно деньги.
13 мая, 13:05
Борис Ильбек
1300000
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