Чубайс видит выход из COVID-кризиса в построении инновационной экономики

"Основной удар и основные риски глобальные, стратегические в России сегодня сконцентрированы в нефтегазе, и основные потенциальные направления выхода - это, конечно же, инновационная экономика в целом", - прокомментировал Чубайс последствия пандемии в ходе трансляции бизнес-школы "Сколково".

"Мне кажется, что этот кризис - это не то что последний звоночек, это какой-то набатный колокол... Главным вызовом стратегии национальной безопасности России с учетом вывода из кризиса становится изменение структуры экономики, становится вызов, который называется "инновационная экономика", - подчеркнул он.

"Это вопрос, из которого следует пересмотр корпоративного законодательства... (Нужно - ред.) пересмотреть Налоговый кодекс, пересмотреть систему образования, которая должна затачиваться не только на чисто задачи образовательно-научные, но и на задачи предпринимательские - технологическое предпринимательство зарождаться должно", - сказал он.