Чубайс видит выход из COVID-кризиса в построении инновационной экономики

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Основной удар кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пришелся на нефтегазовую отрасль России, а потенциальным выходом из него может стать построение инновационной экономики, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
"Основной удар и основные риски глобальные, стратегические в России сегодня сконцентрированы в нефтегазе, и основные потенциальные направления выхода - это, конечно же, инновационная экономика в целом", - прокомментировал Чубайс последствия пандемии в ходе трансляции бизнес-школы "Сколково".
"Мне кажется, что этот кризис - это не то что последний звоночек, это какой-то набатный колокол... Главным вызовом стратегии национальной безопасности России с учетом вывода из кризиса становится изменение структуры экономики, становится вызов, который называется "инновационная экономика", - подчеркнул он.
По словам главы "Роснано", необходимо заново пересмотреть отношение государства к инновационной экономике.
"Это вопрос, из которого следует пересмотр корпоративного законодательства... (Нужно - ред.) пересмотреть Налоговый кодекс, пересмотреть систему образования, которая должна затачиваться не только на чисто задачи образовательно-научные, но и на задачи предпринимательские - технологическое предпринимательство зарождаться должно", - сказал он.
"Нужна нам целая индустрия private equity - прямых инвестиций, которая в России сегодня в 25 раз меньше, чем в Китае... У нас нет индустрии прямых инвестиций... Прямые инвестиции - это и есть развитие инновационной экономики", - добавил Чубайс.
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