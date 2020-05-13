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Камчатский край
Камчатский край
2020-05-13T14:26
https://ria.ru/20200513/1571372773.html
Глава Камчатки выступает за упрощение предвыборного сбора подписей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571372085_0:0:801:450_1036x0_80_0_0_6e98f2a4e6b6f76c5da1eda97d5ff164.jpg
РИА Новости

Глава Камчатки выступает за упрощение предвыборного сбора подписей

12:46 13.05.2020 (обновлено: 14:26 13.05.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяВременно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов выступает за упрощение предвыборного сбора подписей
Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов выступает за упрощение предвыборного сбора подписей
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая - РИА Новости. С предложением упростить предвыборный сбор подписей в регионе и снизить минимальную планку с 2% до 0,5 % от общего количества граждан выступил временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов. В ближайшее время эти инициативы будут оформлены в соответствующий законопроект и направлены в Законодательное собрание края, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
Он напомнил, что 13 сентября 2020 года жителям Камчатского края предстоит избрать не только губернатора, но и глав, депутатов ряда муниципальных районов. На прошедшем заседании Законодательного собрания региона был принят закон, позволяющий жителям субъекта самовыдвигаться на пост губернатора.
"Это правильный законопроект, потому что он расширяет возможности для каждого человека, вне зависимости от партийной принадлежности, принять участие в выборах и предложить кандидатуру. Я считаю, что нам и в дальнейшем нужно двигаться по пути облегчения процедуры и демократизации всех этапов голосования, например, облегчение одного из таких значимых этапов, как сбор подписей. Сейчас у нас предполагается законом, что должно быть собрано 2 процента подписей граждан. Это эквивалентно примерно пяти тысячам жителей региона. При этом российским законодательством предусмотрена минимальная планка на уровне 0,5 % от общего количества граждан. Возможно по этой минимальной планке идти, в пересчете это получится примерно 1200 подписей. Это количество необходимо будет собрать всем тем, кто может быть полезен Камчатскому краю и желает принять участие в выборах", - процитировал собеседник агентства слова врио губернатора Владимира Солодова.
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