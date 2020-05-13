Глава Камчатки выступает за упрощение предвыборного сбора подписей

"Это правильный законопроект, потому что он расширяет возможности для каждого человека, вне зависимости от партийной принадлежности, принять участие в выборах и предложить кандидатуру. Я считаю, что нам и в дальнейшем нужно двигаться по пути облегчения процедуры и демократизации всех этапов голосования, например, облегчение одного из таких значимых этапов, как сбор подписей. Сейчас у нас предполагается законом, что должно быть собрано 2 процента подписей граждан. Это эквивалентно примерно пяти тысячам жителей региона. При этом российским законодательством предусмотрена минимальная планка на уровне 0,5 % от общего количества граждан. Возможно по этой минимальной планке идти, в пересчете это получится примерно 1200 подписей. Это количество необходимо будет собрать всем тем, кто может быть полезен Камчатскому краю и желает принять участие в выборах", - процитировал собеседник агентства слова врио губернатора Владимира Солодова.