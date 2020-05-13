Мишустин рассказал о расходовании средств на доплаты медикам регионами

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. До регионов доведено 27,5 миллиарда рублей на доплаты медикам, израсходовано лишь 4,5 миллиарда рублей, заявил в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Средства на эти цели (на доплаты медикам - ред.) правительство оперативно довело до регионов. По данным Федерального казначейства, по состоянию на 12 мая общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысила 27,5 миллиарда рублей, однако израсходовано из них немногим более 4,5 миллиарда рублей", - сказал он в ходе совещания о социально-экономической ситуации в России.
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