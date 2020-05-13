Мишустин рассказал о расходовании средств на доплаты медикам регионами

"Средства на эти цели (на доплаты медикам - ред.) правительство оперативно довело до регионов. По данным Федерального казначейства, по состоянию на 12 мая общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысила 27,5 миллиарда рублей, однако израсходовано из них немногим более 4,5 миллиарда рублей", - сказал он в ходе совещания о социально-экономической ситуации в России.