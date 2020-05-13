Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:45
https://ria.ru/20200513/1571372742.html
Мишустин рассказал о расходовании средств на доплаты медикам регионами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Мишустин рассказал о расходовании средств на доплаты медикам регионами

12:45 13.05.2020
259
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. До регионов доведено 27,5 миллиарда рублей на доплаты медикам, израсходовано лишь 4,5 миллиарда рублей, заявил в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Средства на эти цели (на доплаты медикам - ред.) правительство оперативно довело до регионов. По данным Федерального казначейства, по состоянию на 12 мая общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысила 27,5 миллиарда рублей, однако израсходовано из них немногим более 4,5 миллиарда рублей", - сказал он в ходе совещания о социально-экономической ситуации в России.
При этом Мишустин указал, что проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где новая коронавирусная инфекция распространена наиболее сильно. Также он указал, что на Чукотке и в Магадане к выплатам даже не приступили.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
101020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания
Мишустин рассчитывает на активизацию работы по выплатам медикам
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Мурашко рассказал о начислении выплат медикам за работу с COVID-19
Михаил Мурашко
Мурашко оценил масштаб решения проблемы коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал создать горячие линии по стимулирующим выплатам медикам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил контролировать ситуацию с выплатами
Вячеслав Володин
Володин осудил попытки почасовой оплаты медикам, работающим с COVID-19
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с числом заявок
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко: реализация нацпроектов по первичной медпомощи не приостановлена
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
В России более ста тысяч человек госпитализировали с подозрением на COVID
Врач скорой помощи возле больницы
Мурашко назвал число врачей, оказывающих помощь пациентам с COVID-19
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
В России дома-интернаты перевели на закрытый режим работы
В лаборатории
Мурашко рассказал, когда начнутся клинические испытания вакцины
Михаил Мурашко
Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания
Мишустин призвал оперативно внедрять новые меры поддержки из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников скончались от коронавируса в среду
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Лента новостейМолния