В Бельгии выявили 202 новых случая заражения коронавирусом за сутки

БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки зарегистрированы 202 случая заражения коронавирусом (накануне сообщалось о 330 заражениях), всего с начала вспышки заболел 53 981 человек из числа протестированных, сообщает в среду кризисный штаб министерства здравоохранения страны.

"Тенденции остаются обнадеживающими", - добавили в штабе.

Госпитализированы 70 пациентов с коронавирусом (накануне сообщалось о 43 госпитализациях). За сутки скончались 82 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 60 летальных исходах), общее число погибших составляет 8 843.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки снизилось с 465 до 420 пациентов. Выписались 205 выздоровевших.

Медики подчеркивают, что, несмотря на уверенное снижение интенсивности распространения заболевания в Бельгии, необходимо продолжать строгое соблюдение санитарных рекомендаций в период снятия карантинных мер, в частности, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работает порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.

С 11 мая начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.

Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.