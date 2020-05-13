В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса

ТАШКЕНТ, 13 мая - РИА Новости. Новые случаи инфицирования новым Новые случаи инфицирования новым коронавирусом COVID-19 Узбекистане не связаны со смягчением карантинных мер, заявил в среду член штаба по борьбе с коронавирусом при министерстве здравоохранения Хабибулла Окилов.

Власти Узбекистана в связи с распространением коронавируса с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

"Процент выявленных случаев (коронавируса – ред.) среди основного населения значительно ниже и по времени не связан со смягчением карантина", - сказал Окилов в ходе онлайн-брифинга.

Представитель минздрава сообщил, что в настоящее время новые случаи COVID-19 обнаруживаются у лиц, находящихся на карантине. По данным ведомства, сегодня в Узбекистане более 40 тысяч человек находятся на карантине - в лечебных учреждениях или дома.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 2568, десять пациентов скончались, 2046 выздоровели.