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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:41
https://ria.ru/20200513/1571372044.html
В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса

12:41 13.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 13 мая - РИА Новости. Новые случаи инфицирования новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане не связаны со смягчением карантинных мер, заявил в среду член штаба по борьбе с коронавирусом при министерстве здравоохранения Хабибулла Окилов.
Власти Узбекистана в связи с распространением коронавируса с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Процент выявленных случаев (коронавируса – ред.) среди основного населения значительно ниже и по времени не связан со смягчением карантина", - сказал Окилов в ходе онлайн-брифинга.
Представитель минздрава сообщил, что в настоящее время новые случаи COVID-19 обнаруживаются у лиц, находящихся на карантине. По данным ведомства, сегодня в Узбекистане более 40 тысяч человек находятся на карантине - в лечебных учреждениях или дома.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 2568, десять пациентов скончались, 2046 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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