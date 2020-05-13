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Культура
2020-05-13T14:08
https://ria.ru/20200513/1571371822.html
Александр Петров рассказал, какой поцелуй в кино был лучшим
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РИА Новости

Александр Петров рассказал, какой поцелуй в кино был лучшим

14:08 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Александр Петров выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Актер Александр Петров выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российский актер театра и кино Александр Петров в недавнем интервью признался радиоведущей Юлии Морозовой, с кем из партнерш по фильмам ему понравилось целоваться больше всего.

"Отвечу прямо и открыто. В фильме "Лед 2" (2020 год) у нас есть прекрасный поцелуй с Марией Ароновой. Я считаю, что это высшее проявление романтики. Снимать это было одно удовольствие", — ответил Петров.

Актер объяснил, почему его не было в "Холопе" (2019 год) — самой кассовой комедии за всю историю российского кинематографа, а также, какую роль для него приготовил режиссер Клим Шипенко в этой картине.

"Это был тот момент, когда еще не было триллера "Текст" (2019 год). "Холоп" снимался до него. Режиссер обоих лент — Клим Шипенко. У меня был очень сложный съемочный период, а мы давно хотели поработать вместе. И он попросил, чтобы я приехал, чтобы по-дружески сняться в маленьком эпизоде в финале, когда ведут нового "холопа", но я так и не смог. Сейчас мы с Климом смеемся: "Хорошо, что этого не произошло". Тогда было бы понятно, с кем будет вторая часть", — рассказал Александр Петров.

По словам актера, который снимается преимущественно в драматических фильмах, ему не интересны проекты в жанре комедии "в чистом виде".
"Смешить не хочется. Вот если эта история разная: и веселая, и где-то серьезная, то это здорово. А просто уходить в ржач — нет", — прокомментировал он.
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