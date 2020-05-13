Александр Петров рассказал, какой поцелуй в кино был лучшим

"Это был тот момент, когда еще не было триллера "Текст" (2019 год). "Холоп" снимался до него. Режиссер обоих лент — Клим Шипенко. У меня был очень сложный съемочный период, а мы давно хотели поработать вместе. И он попросил, чтобы я приехал, чтобы по-дружески сняться в маленьком эпизоде в финале, когда ведут нового "холопа", но я так и не смог. Сейчас мы с Климом смеемся: "Хорошо, что этого не произошло". Тогда было бы понятно, с кем будет вторая часть", — рассказал Александр Петров.