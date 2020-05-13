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РИА Наука
2020-05-13T15:21
https://ria.ru/20200513/1571371738.html
Ученые раскрыли тайну древнейшего в мире храма
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РИА Новости

Ученые раскрыли тайну древнейшего в мире храма

12:45 13.05.2020 (обновлено: 15:21 13.05.2020)
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© Фото : Gil Haklay/AFTAUГебекли-Тепе
Гебекли-Тепе
© Фото : Gil Haklay/AFTAU
Гебекли-Тепе
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Израильские ученые выяснили, что древнейшее в мире культовое сооружение Гебекли-Тепе в Турции возводилось по единому плану, а его создатели неплохо разбирались в законах архитектуры. Результаты исследования опубликованы в майском выпуске журнала Cambridge Archaeological Journal.
Мегалитический комплекс Гебекли-Тепе в юго-восточной Анатолии — самый ранний известный храм в истории человечества. Предполагается, что комплекс начали возводить неолитические охотники-собиратели более 11,5 тысячи лет назад, еще до того, как оформились первые человеческие цивилизации. На такой возраст указывают отложения, перекрывающие постройку.
На протяжении нескольких тысячелетий сооружения были скрыты под холмом высотой около 15 метров и диаметром 300 метров, благодаря чему памятник неплохо сохранился до наших дней. В 1994 году комплекс Гебекли-Тепе обнаружил немецкий археолог Клаус Шмидт, и с тех пор он служит предметом непрекращающихся дебатов среди археологов. На тщательно обработанных каменных плитах хорошо видны изображения, скульптуры людей и животных, сделанные умелыми мастерами, что вряд ли было под силу первобытным людям эпохи неолита.
Считалось, что комплекс строился последовательно в течение длительного времени, и его части, возможно, возводились в разное время и разными людьми. Ученые из Института археологии Тель-Авивского университета провели компьютерный анализ геометрии построек Гебекли-Тепе и выяснили, что центральные точки трех монументальных круглых сооружений комплекса, если соединить их между собой, формируют идеальный равносторонний треугольник, а объемы сооружения подчинены пространственной иерархии. Получается, что в основе сооружения, построенного за шесть тысяч лет до Стоунхенджа, лежал единый архитектурный проект.
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"Гебекли-Тепе — это археологическое чудо, — приводятся в пресс-релизе Американского общества друзей Тель-Авивского университета слова руководителя исследования, профессора Ави Гофера (Avi Gopher). — Построенный неолитическими общинами 11,5-11 тысяч лет назад, он состоит из огромных круглых каменных сооружений диаметром до 20 метров и монументальных Т-образных колонн высотой до пяти с половиной метров. Поскольку в то время еще не было никаких свидетельств земледелия или одомашнивания животных, считается, что сооружение было построено охотниками-собирателями. Однако его архитектурная сложность для них весьма необычна".
Традиционно предполагалось, что первичные архитектурные знания и методы планирования — использование геометрии или составление планов сооружений — возникли у людей намного позже, когда охотники-собиратели превратились в оседлых земледельцев-животноводов и начали возводить здания длительного пользования.
"Это исследование представляет собой важную информацию о раннем случае архитектурного планирования, будучи примером динамики культурных изменений в ранние периоды неолита", — говорит первый автор статьи Гил Хаклай (Gil Haklay), сотрудник Управления древностей Израиля и аспирант Тель-Авивского университета.
Результаты исследования показывают, что базовые методы архитектурного планирования были разработаны в Леванте еще в позднем эпипалеолите как часть натуфийской культуры, а в период раннего неолита абстрактные правила проектирования и организационные модели уже использовались жителями региона.
Сейчас раскопаны четыре каменных круга, но исследователи считают, что внутри холма находятся еще два десятка кругов, которые пока не изучены.
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