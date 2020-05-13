Саратовские власти прокомментировали скандал с записью чиновницы

"И жили как-то, не скулили … И чем больше получают, тем больше хочется!", — написала Бузовчук под псевдонимом Лидия Прозорова.

Пивоваров считает, что такие комментарии станут серьезным поводом для общения с местными властями. Он отметил, что хамство, чванство и необдуманные слова неприемлемы при общении чиновников с людьми.