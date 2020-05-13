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2020-05-13T12:33
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Саратовские власти прокомментировали скандал с записью чиновницы
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РИА Новости

Саратовские власти прокомментировали скандал с записью чиновницы

12:33 13.05.2020
23852
© Фото : ИА "Регион 64"Лидия Прозорова
Лидия Прозорова
© Фото : ИА "Регион 64"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вице-губернатор Саратовский области Игорь Пивоваров прокомментировал в беседе с изданием ИА "Регион 64" скандал с чиновницей Лидией Бузовчук, которая во "ВКонтакте" резко высказалась о поддержке семей с детьми.
Сотрудница Центра молодежных инициатив Энгельсского района Саратовской области написала, что раньше за рождение детей не выдавали денег, а маткапиталов не было.
"И жили как-то, не скулили … И чем больше получают, тем больше хочется!", — написала Бузовчук под псевдонимом Лидия Прозорова.
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Пивоваров считает, что такие комментарии станут серьезным поводом для общения с местными властями. Он отметил, что хамство, чванство и необдуманные слова неприемлемы при общении чиновников с людьми.
"Считаю, что таким служащим, как Прозорова, не место в органах местного самоуправления, — подчеркнул Пивоваров.
В 2018 году экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Гладких заявила, что государство ничего не должно своим гражданам и оно "не просило вас рожать". После скандала чиновница подала в отставку.
В Госдуму внесли законопроект об административном наказании чиновников за хамство: их предлагают дисквалифицировать за подобные высказывания на год, а за повторное нарушение — на срок до двух лет. Также предусматриваются штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей при первом нарушении, при повторном — от 100 до 150 тысяч рублей.
Ранее о необходимости строже наказывать чиновников на неподобающие слова заявлял президент России Владимир Путин. Он отметил, что без уважения к людям работать нельзя.
Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких
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РоссияГосдума РФВладимир ПутинСвердловская областьЭнгельсский районСаратовская областьОбщество
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очередная безбешенная биомасса..
13 мая, 13:17
denis lipnicky
600043
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