В Ростовской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая – РИА Новости. Все 25 умерших в Все 25 умерших в Ростовской области пациентов с коронавирусом имели одно или несколько сопутствующих заболеваний, сообщила на заседании регионального штаба по противодействию коронавирусу министр здравоохранения области Татьяна Быковская

По данным на 13 мая, в Ростовской области выявлено 2033 случая заболевания COVID-19, из них 87 – за последние сутки. За прошедший день умер еще один пациент, число жертв коронавируса в регионе достигло 25 человек.

"Все умершие имели одно или несколько сопутствующих заболеваний в виде нарушений обмена веществ, сахарного диабета, патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Очень много людей, имеющих онкопатологию. К сожалению, среди умерших есть лица, употреблявшие наркотики, и ВИЧ-инфицированные", - сказала Быковская.

Она привела возрастной состав умерших 12 женщин и 13 мужчин: от 31 до 49 лет - 5 человек, от 50 до 69 лет – 12 человек, от 70 до 89 лет – 6 человек, старше 90 лет – двое.

Как отметил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев, в целом эпидемия "вышла в широкую популяцию населения Ростовской области". "К сожалению, уже процент неустановленных источников при расследовании достиг 21", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.