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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:33
https://ria.ru/20200513/1571370872.html
В Ростовской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344532_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_0ab55357831b133e53ec1ad7ca338c73.jpg
РИА Новости

В Ростовской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

12:32 13.05.2020 (обновлено: 12:33 13.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая – РИА Новости. Все 25 умерших в Ростовской области пациентов с коронавирусом имели одно или несколько сопутствующих заболеваний, сообщила на заседании регионального штаба по противодействию коронавирусу министр здравоохранения области Татьяна Быковская.
По данным на 13 мая, в Ростовской области выявлено 2033 случая заболевания COVID-19, из них 87 – за последние сутки. За прошедший день умер еще один пациент, число жертв коронавируса в регионе достигло 25 человек.
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"Все умершие имели одно или несколько сопутствующих заболеваний в виде нарушений обмена веществ, сахарного диабета, патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Очень много людей, имеющих онкопатологию. К сожалению, среди умерших есть лица, употреблявшие наркотики, и ВИЧ-инфицированные", - сказала Быковская.
Она привела возрастной состав умерших 12 женщин и 13 мужчин: от 31 до 49 лет - 5 человек, от 50 до 69 лет – 12 человек, от 70 до 89 лет – 6 человек, старше 90 лет – двое.
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Как отметил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев, в целом эпидемия "вышла в широкую популяцию населения Ростовской области". "К сожалению, уже процент неустановленных источников при расследовании достиг 21", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна БыковскаяЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская область
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