Мишустин призвал сделать все, чтобы труд врачей был оплачен вовремя

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо сделать все возможное, чтобы труд и риск медиков были оплачены вовремя, заявил в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Меры (поддержки - ред.), действительно, очень серьезные. Поэтому хочу обратить внимание коллег на вопросы их исполнения. Все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя. Это касается всех дополнительных выплат и, прежде всего, доплат и социальных гарантий медикам, на задержку выплат которым в понедельник обратил внимание президент", - сказал Мишустин в ходе совещания о социально-экономической ситуации в России.
Он напомнил, что медики сейчас борются за жизнь и здоровье людей. "Мы должны сделать все возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя", - заявил премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.