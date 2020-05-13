Мишустин призвал сделать все, чтобы труд врачей был оплачен вовремя

"Меры (поддержки - ред.), действительно, очень серьезные. Поэтому хочу обратить внимание коллег на вопросы их исполнения. Все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя. Это касается всех дополнительных выплат и, прежде всего, доплат и социальных гарантий медикам, на задержку выплат которым в понедельник обратил внимание президент", - сказал Мишустин в ходе совещания о социально-экономической ситуации в России.