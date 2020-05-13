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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:32
https://ria.ru/20200513/1571370383.html
Мишустин призвал сделать все, чтобы труд врачей был оплачен вовремя
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706225_0:177:2844:1777_1036x0_80_0_0_42b6737a5fde43e4394769da58bc03ee.jpg
РИА Новости

Мишустин призвал сделать все, чтобы труд врачей был оплачен вовремя

12:32 13.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо сделать все возможное, чтобы труд и риск медиков были оплачены вовремя, заявил в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Меры (поддержки - ред.), действительно, очень серьезные. Поэтому хочу обратить внимание коллег на вопросы их исполнения. Все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя. Это касается всех дополнительных выплат и, прежде всего, доплат и социальных гарантий медикам, на задержку выплат которым в понедельник обратил внимание президент", - сказал Мишустин в ходе совещания о социально-экономической ситуации в России.
Он напомнил, что медики сейчас борются за жизнь и здоровье людей. "Мы должны сделать все возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя", - заявил премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
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