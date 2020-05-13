В Ивановской области число излечившихся от коронавируса достигло 232

ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Около 50 пациентов с выявленной Около 50 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией выздоровели за сутки в Ивановской области , общее число победивших заболевание превысило 200, сообщает областное правительство.

По состоянию на 12 мая, в Ивановской области после COVID-19 выздоровели 186 пациентов.

"Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 232 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе подтвердились 10 диагнозов COVID-19, всего в Ивановской области зарегистрирован 921 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Двенадцать пациентов с подтвержденным диагнозом скончались, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на коронавирус всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.

"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 352 положительных теста на коронавирус (1 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 185 случаев", - говорится в сообщении.