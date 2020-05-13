СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
Юрист пояснил, что следствие проигнорировало доводы Генеральной прокуратуры и оставило прежнюю квалификацию — убийство по предварительному сговору.
3 декабря 2019, 12:44Сказано в эфире"Девочки к этому готовы". Адвокат раскрыл детали дела сестер ХачатурянОбъявлено о завершении расследования уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца, две девушки могли осознавать характер совершаемых действий. В эфире радио Sputnik ситуацию оценил адвокат Алексей Паршин.
Теперь защита будет знакомиться с материалами дополнительного расследования, до конца месяца СК передаст их в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Комментариями следствия и прокуратуры РИА Новости пока не располагает.
Дело сестер Хачатурян
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.
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Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование.
Как настаивают адвокаты, было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".
Следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье.
Изначально девушек поместили в СИЗО, затем меру пресечения смягчили до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии сняли с них электронные браслеты.
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