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2020-05-13T13:59
https://ria.ru/20200513/1571370263.html
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
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РИА Новости

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

12:30 13.05.2020 (обновлено: 13:59 13.05.2020)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловКрестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
Юрист пояснил, что следствие проигнорировало доводы Генеральной прокуратуры и оставило прежнюю квалификацию — убийство по предварительному сговору.
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
3 декабря 2019, 12:44Сказано в эфире
"Девочки к этому готовы". Адвокат раскрыл детали дела сестер ХачатурянОбъявлено о завершении расследования уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца, две девушки могли осознавать характер совершаемых действий. В эфире радио Sputnik ситуацию оценил адвокат Алексей Паршин.
Теперь защита будет знакомиться с материалами дополнительного расследования, до конца месяца СК передаст их в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Комментариями следствия и прокуратуры РИА Новости пока не располагает.

Дело сестер Хачатурян

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.
Крестина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна
31 января, 14:37
Эксперт: решение ГП по сестрам Хачатурян может стать прецедентом
Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование.
Как настаивают адвокаты, было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".
Следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье.
Изначально девушек поместили в СИЗО, затем меру пресечения смягчили до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии сняли с них электронные браслеты.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
13 февраля, 15:38
В действиях сестер Хачатурян не обнаружили необходимой самообороны
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеАлексей ЛипцерМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
Популярные комментарии
Что бы ни вытворял покойный отец, они не имели права его убивать! Было необходимо заявить в полицию, убежать из дома, позвать на помощь соседей! У них было много возможностей не пачкать свои руки кровью!
13 мая, 13:24
Clever
72021357
Давайте лучше про коронавирус, чем про этих Хачатурян
13 мая, 12:39
Андрей Эщкере
721510125
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