На Гавайях рассказали, что грозит туристам, нарушившим карантин

Предупреждение об акулах на пляже парка Макаха Бич на Гавайях

© AP Photo / Audrey McAvoy Предупреждение об акулах на пляже парка Макаха Бич на Гавайях

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Полиция на Гавайях арестовывает туристов, которые посещают пляжи и продуктовые магазины, вместо того, чтобы оставаться на 14-дневном карантине после прибытия, Полиция на Гавайях арестовывает туристов, которые посещают пляжи и продуктовые магазины, вместо того, чтобы оставаться на 14-дневном карантине после прибытия, сообщает Insider .

В марте губернатор Гавайев Дэвид Айдж подписал приказ об изоляции каждого, кто прибывает в штат. Но некоторые гости не следуют правилам. Полиция арестовала уже по меньшей мере 20 человек по обвинению в нарушении карантина, им грозит штраф в размере до пяти тысяч долларов или год лишения свободы.

"Наши усилия направлены на то, чтобы обезопасить людей и предотвратить распространение вируса", — сказала лейтенант Одра Селлерс.

По правилам штата, туристы не могут покинуть свои гостиницы или места жительства по любой причине, кроме неотложной медицинской помощи. Они не имеют права ходить по магазинам, гулять или пользоваться услугами отеля, такими как уборка номеров.

Когда отдыхающие прибывают на остров, они должны предоставить отделу транспорта штата свои контактные данные, информацию о том, где они будут находиться, а также подписать документ, подтверждающий, что они знают об аресте в случае нарушения карантина.

Бюро Посетителей и Конгрессов Гавайев и Управление по туризму Гавайев проверяют, выполняют ли путешественники предписания.