Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T12:29
https://ria.ru/20200513/1571370140.html
ПСБ вдвое увеличил количество операций сопровождения гособоронзаказа
https://cdn25.img.ria.ru/images/151102/41/1511024197_0:191:3072:1918_1036x0_80_0_0_0a866887e8949cfce190fa49cd450d3b.jpg
РИА Новости

ПСБ вдвое увеличил количество операций сопровождения гособоронзаказа

12:29 13.05.2020
31
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ПСБ Банк с февраля по апрель 2020 года в два раза увеличил количество проведенных за день операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа при выплате зарплаты, а также налогов в госбюджет, сообщает пресс-служба ьанка.
Количество открываемых отдельных счетов за этот период выросло почти в 1,5 раза. Более чем на 45% выросло количество операций по ГОЗ, проведенных в системе дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate — за последние три месяца количество онлайн операций превысило 500 тысяч.
Для обеспечения безопасной работы в PSB Corporate применяются сертифицированные средства защиты информации, включая криптографическую защиту. В системе PSB Corporate предприятия ОПК осуществляют платежи с отдельных банковских счетов, ведут справочники подтверждающих документов, в режиме онлайн взаимодействуют с контролером, а банк ведет предварительный контроль целевого использования кредитных средств при выдаче на отдельные счета. Этот функционал позволяет исключить риск использования кредитных средств не по назначению, риск исполнения платежных поручений за счет собственных средств и значительно увеличивает скорость обработки заявлений на транш, отметили в банке.
"ПСБ обеспечивает контроль платежей по ГОЗ, в том числе для бесперебойных выплат заработной платы. Мы разработали автоматизированные решения для крупнейших холдингов ОПК, что позволило увеличить долю операций по ГОЗ онлайн более чем на 45%. В этом году планируем внедрение нового функционала, с помощью которого предприятия ОПК смогут оперативно контролировать лимиты и расходы на контракты со своими исполнителями, вести с ними документооборот", — приводится в сообщении комментарий председателя ПАО "Промсвязьбанк" Петра Фрадкова.
Стенд ПСБ
Вчера, 17:39
ПСБ первым открыл удаленные счета для выплаты кредитов под 0%
100000
Обсудить 0
Промсвязьбанк
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин счел возможным ускорить реализацию гособоронзаказа
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: с испытывающим трудности предприятием нужно вести адресную работу
Вид на центральную часть города Архангельска
Случаи объединения российских регионов
Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева
Новгородский спикер предложила компенсировать учителям траты на связь
Марк Тишман ознакомился с VR-проектом РИА Новости Слепые в большом городе
VR-проект МИА "Россия сегодня" победил в конкурсе Communicator Awards
Стенд ПСБ
ПСБ первым открыл удаленные счета для выплаты кредитов под 0%
Виды Тамбова
Индустриальный парк "Котовск" в Тамбовской области включили в федреестр
Виды Оренбурга
Власти Оренбуржья помогут бизнесу и муниципалитетам
Банкомат
В Подмосковье увеличены выплаты на детей
Новикомбанк
Новикомбанк присоединился к стандарту АБР по предупреждению мисселинга
Овощи
Свыше 100 тонн салата поставит подмосковное хозяйство в магазины региона
Президент РФ Владимир Путин
Россия превосходит многие страны по боевой авиации, заявил Путин
Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов выступает за упрощение предвыборного сбора подписей
Глава Камчатки выступает за упрощение предвыборного сбора подписей
Нефтяные качалки
Новак обсудил с саудовским коллегой ситуацию на рынке нефти
Здание Центрального банка России в Москве
ЦБ сократит регуляторную нагрузку на эмитентов по раскрытию информации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников скончались от коронавируса в среду
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Лента новостейМолния