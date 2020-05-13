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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:27
https://ria.ru/20200513/1571370028.html
На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

12:27 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом на Кубани выросло до 2222 человек, среди новых пациентов - полугодовалый ребёнок, сообщает оперштаб региона.
Краснодарском крае зафиксировано 96 новых случаев коронавируса. COVID-19 диагностирован у 56 женщин и 40 мужчин. Самому старшему пациенту 95 лет. Среди заболевших пятеро детей – шестимесячный и 13-летний в Краснодаре, трехлетний в Отрадненском районе, 9-летний в Сочи и 15-летний в Усть-Лабинске…. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 2222 человека", - говорится в сообщении.
По состоянию на среду, 741 пациент выписан с выздоровлением, 22 человека умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 31 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКраснодарОтрадненский районКраснодарский крайОбщество
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