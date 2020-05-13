На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом на Кубани выросло до 2222 человек, среди новых пациентов - полугодовалый ребёнок, сообщает оперштаб региона.
"В Краснодарском крае зафиксировано 96 новых случаев коронавируса. COVID-19 диагностирован у 56 женщин и 40 мужчин. Самому старшему пациенту 95 лет. Среди заболевших пятеро детей – шестимесячный и 13-летний в Краснодаре, трехлетний в Отрадненском районе, 9-летний в Сочи и 15-летний в Усть-Лабинске…. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 2222 человека", - говорится в сообщении.
По состоянию на среду, 741 пациент выписан с выздоровлением, 22 человека умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 31 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.