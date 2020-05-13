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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-05-13T12:27
https://ria.ru/20200513/1571369972.html
В Москве 370 предприятий возобновили производство
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570046829_0:0:2854:1606_1036x0_80_0_0_a421a1969858e4ffcab42c38c507c912.jpg
РИА Новости

В Москве 370 предприятий возобновили производство

12:27 13.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити"
Международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Порядка 370 крупных и средних предприятий Москвы с 12 мая начали поэтапное возобновление производства, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Среди них предприятия автопрома, легкой, машиностроительной промышленности, а также производители компьютеров, электроники и прочих готовых изделий. При этом 20% от общего числа сотрудников этих промышленных организаций пока продолжат работать в удаленном формате.
"По данным оперативного штаба по мониторингу работы столичных предприятий, примерно каждый пятый сотрудник пока остается на удаленной работе. Это, в основном, персонал офисов и сотрудники из группы риска. Промышленники понимают всю ответственность за безопасность персонала в связи с возобновлением производства", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
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Ранее указом мэра Москвы Сергея Собянина для промышленности и стройки были сняты ограничения, но решение о возобновлении деятельности каждое предприятие принимает самостоятельно. Поэтому многие заводы пока ведут подготовительную работу - проводят дезинфекцию помещений, объясняют сотрудникам новые правила безопасности.
В пресс-службе напомнили, что всем возобновившим производство предприятиям необходимо соблюдать обязательные меры безопасности: сотрудники должны носить маски и перчатки, использовать антисептики для рук. Там, где обеспечить социальную дистанцию между рабочими местами невозможно, установлены защитные экраны.
Работодатели также обязаны измерять температуру сотрудников при допуске на производство, а затем не менее одного раза в 4 часа. При первых признаках ОРВИ сотрудника необходимо отправлять домой. Кроме того, предприятия обязаны проводить выборочное тестирования на коронавирус, не менее 10% персонала раз в 15 дней.
За несоблюдение требований предприятиям может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а также полная остановка деятельности, уточняется в сообщении.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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