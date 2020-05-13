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Административно-территориальное деление Российской Федерации
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РИА Новости

Административно-территориальное деление Российской Федерации

12:40 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчины у виртуальной карты Российской Федерации
Мужчины у виртуальной карты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
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Административно-территориальное деление Российской Федерации – важнейшая составляющая территориальной организации страны, на основе которой строится система органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также система общественных объединений. Существующее административно-территориальное устройство России обусловлено обширностью территории страны, разнообразием экономических, географических, демографических, природных и национальных условий каждого субъекта федерации.
Административно-территориальное устройство России в настоящее время различается по типам и уровням: субъекты Российской Федерации, федеральные округа, экономические районы.
В соответствии с Конституцией, Российская Федерация – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации.
В настоящее время в состав Российской Федерации входят 85 субъектов, в том числе: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия;
Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край;
Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область; Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - города федерального значения; Еврейская автономная область; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.
Конституции и уставы субъектов РФ различают базовые и первичные административно-территориальные единицы субъектов РФ. К первым из них относятся районы и города республиканского, областного (краевого) подчинения. Ко вторым относятся города районного подчинения, районы в городах, поселки, сельские поселения.
В соответствии с указом президента России "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе" 13 мая 2000 года были созданы федеральные округа.
Федеральные округа не являются субъектами или иной конституционной частью административно-территориального деления Российской Федерации.
Среди ученых-юристов высказываются различные мнения относительно назначения федеральных округов и их роли в государственном устройстве Российской Федерации, влияния на дальнейшую эволюцию федеративных отношений. Создание системы федеральных округов расценивается как один из административных способов поиска форм и методов управления системой федеративных отношений, их технологической рационализации, сглаживания проблем чрезмерной асимметричности и многосубъектности России.
В настоящее время в России восемь федеральных округов: Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ.
В экономических и статистических целях субъекты Российской Федерации объединены в экономические районы. При этом под экономическим районом понимается часть территории страны, состоящая из нескольких республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов федерального значения, характеризующаяся территориально-хозяйственным единством (комплексностью), относительным сходством природных и экономических условий и особенностей. При этом отдельный субъект Российской Федерации может быть включен в состав лишь одного экономического района.
В настоящее время в территория России делится на 12 экономических районов: Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный и Калининградский.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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