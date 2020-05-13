Мишустин призвал немедленно выплатить средства на поддержку медперсонала

"Прошу вас также подключиться к работе ... чтобы средства были немедленно раскассированы. В этой связи считаем предложенную в регионах инициативу по созданию горячих линий для медицинских работников по выплатам очень правильной и очень своевременной", - сказал Мишустин, обращаясь к руководителю казначейства.