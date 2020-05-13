Мишустин призвал немедленно выплатить средства на поддержку медперсонала

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средства на поддержку медперсонала должны быть немедленно выплачены, не надо ждать даты зарплаты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Прошу вас также подключиться к работе ... чтобы средства были немедленно раскассированы. В этой связи считаем предложенную в регионах инициативу по созданию горячих линий для медицинских работников по выплатам очень правильной и очень своевременной", - сказал Мишустин, обращаясь к руководителю казначейства.
Премьер-министр проводит в среду совещание по социально-экономической ситуации в России.
"Хочу обратить внимание регионов. Эти средства носят стимулирующий характер. и как только они попадают в регион, они должны быть сразу доведены до медработников. Не надо ждать даты зарплаты, чтобы перечислить их людям", - добавил премьер.
Он отметил, что отстающие регионы должны это сделать как можно скорее, до 15 мая долги должны быть погашены.
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