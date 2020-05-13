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2020-05-13T12:37
https://ria.ru/20200513/1571369621.html
Мишустин призвал немедленно выплатить средства на поддержку медперсонала
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571154097_0:0:2956:1663_1036x0_80_0_0_6c0021fdce3c388a1b23fabe55e564b6.jpg
РИА Новости

Мишустин призвал немедленно выплатить средства на поддержку медперсонала

12:24 13.05.2020 (обновлено: 12:37 13.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средства на поддержку медперсонала должны быть немедленно выплачены, не надо ждать даты зарплаты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Прошу вас также подключиться к работе ... чтобы средства были немедленно раскассированы. В этой связи считаем предложенную в регионах инициативу по созданию горячих линий для медицинских работников по выплатам очень правильной и очень своевременной", - сказал Мишустин, обращаясь к руководителю казначейства.
Премьер-министр проводит в среду совещание по социально-экономической ситуации в России.
"Хочу обратить внимание регионов. Эти средства носят стимулирующий характер. и как только они попадают в регион, они должны быть сразу доведены до медработников. Не надо ждать даты зарплаты, чтобы перечислить их людям", - добавил премьер.
Он отметил, что отстающие регионы должны это сделать как можно скорее, до 15 мая долги должны быть погашены.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
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