Президент Сербии и патриарх обеспокоены задержанием епископа в Черногории

"Президент Сербии и его светлость патриарх выразили большую обеспокоенность из-за задержания владыки Иоанникия и духовенства СПЦ в Черногории и высказали надежду, что наш (сербы) народ будет вести себя мирно и взвешено в эти моменты, когда никто разумный не желает конфликтов и беспорядков", - говорится в совместном заявлении президента и главы СПЦ.