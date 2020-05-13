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Религия и мировоззрение
2020-05-13T12:24
https://ria.ru/20200513/1571369579.html
Президент Сербии и патриарх обеспокоены задержанием епископа в Черногории
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564768629_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_f80c8a2294f5d0e5b3ec3f3f1a376218.jpg
РИА Новости

Президент Сербии и патриарх обеспокоены задержанием епископа в Черногории

12:24 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Ириней в совместном заявлении выразили обеспокоенность задержанием в Черногории епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия.
В ночь на среду прокуратура Черногории задержала на 72 часа владыку Иоанникия и семь священников за проведение собрания верующих на праздник Святого Василия Острожского в городе Никшич вопреки мерам против коронавируса.
"Президент Сербии и его светлость патриарх выразили большую обеспокоенность из-за задержания владыки Иоанникия и духовенства СПЦ в Черногории и высказали надежду, что наш (сербы) народ будет вести себя мирно и взвешено в эти моменты, когда никто разумный не желает конфликтов и беспорядков", - говорится в совместном заявлении президента и главы СПЦ.
Патриарх Ириней добавил, что "кульминация неприятельского отношения властей Черногории к СПЦ началась с принятием противоречивого закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин". Сербский лидер выразил полную поддержку главе СПЦ в решении имеющихся проблем мирным путем и диалогом.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Сербский ИринейАлександр ВучичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияСербияВ мире
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