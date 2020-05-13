Президент Сербии и патриарх обеспокоены задержанием епископа в Черногории

БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Ириней в совместном заявлении выразили обеспокоенность задержанием в Черногории епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия.
В ночь на среду прокуратура Черногории задержала на 72 часа владыку Иоанникия и семь священников за проведение собрания верующих на праздник Святого Василия Острожского в городе Никшич вопреки мерам против коронавируса.
"Президент Сербии и его светлость патриарх выразили большую обеспокоенность из-за задержания владыки Иоанникия и духовенства СПЦ в Черногории и высказали надежду, что наш (сербы) народ будет вести себя мирно и взвешено в эти моменты, когда никто разумный не желает конфликтов и беспорядков", - говорится в совместном заявлении президента и главы СПЦ.
Патриарх Ириней добавил, что "кульминация неприятельского отношения властей Черногории к СПЦ началась с принятием противоречивого закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин". Сербский лидер выразил полную поддержку главе СПЦ в решении имеющихся проблем мирным путем и диалогом.