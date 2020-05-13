Мурашко рассказал об особенностях нового коронавируса

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Новый коронавирус более коварный и заразный, чем его предшественники, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
Он напомнил, что человечество уже сталкивалось с РНК-вирусами, подобными SARS-CoV-2, — в частности, возбудителями ближневосточного респираторного синдрома или атипичной пневмонии.
"И новый коронавирус отличается тем, что, в первую очередь, он обладает особой контагиозностью и чаще других вызывает осложнения, несмотря на то, что есть бессимптомные формы", — рассказал министр.
Однако при компьютерной томографии, отметил Мурашко, обнаруживаются достаточно выраженные поражения легочной ткани без клинических симптомов и даже без температуры.
"Поэтому коварность этого вируса как раз и обуславливает его контагиозность, и распространенность накладывает отпечаток на всю систему", — добавил глава Минздрава.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило четыре миллиона человек, 283 тысячи умерли.
В России выявили более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2212 человек скончались, 48 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.