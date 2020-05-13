Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

"К выходным погода, я считаю, что улучшится. Она будет облачная с прояснениями, но у нас стихнет ветер, если дожди и будут собираться, то лишь местами и небольшие, кратковременного характера. Ночи еще останутся холодными, то есть преобладающая температура будет около 5-7 градусов тепла в Москве, по области возможно понижение и до двух градусов, в отдельных местах - и до нуля градусов. Дневная температура будет в пределах 12-17 градусов тепла", - рассказала Позднякова.