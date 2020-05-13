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2020-05-13T12:23
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

12:23 13.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве
Девушка на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Погода в выходные в Москве улучшится, ветер стихнет и уменьшатся осадки, но температура по-прежнему будет холоднее нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"К выходным погода, я считаю, что улучшится. Она будет облачная с прояснениями, но у нас стихнет ветер, если дожди и будут собираться, то лишь местами и небольшие, кратковременного характера. Ночи еще останутся холодными, то есть преобладающая температура будет около 5-7 градусов тепла в Москве, по области возможно понижение и до двух градусов, в отдельных местах - и до нуля градусов. Дневная температура будет в пределах 12-17 градусов тепла", - рассказала Позднякова.
По ее словам, погода останется холоднее нормы, аномалия составит порядка 3-4 градуса ниже нормы. Но ветер стихнет, поэтому холод будет менее ощутимым.
Жара в Москве
23 марта, 13:17
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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