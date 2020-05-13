Белоусов распорядился о создании ТОР "Столица Арктики" в Мурманске

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера РФ Андрей Белоусов подписал постановление о создании территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске, соответствующий Исполняющий обязанности премьера РФ Андрей Белоусов подписал постановление о создании территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Правительство Российской Федерации постановляет: создать территорию опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" на территориях муниципального образования "Кольский район" и городского округа "Город Мурманск" Мурманской области", - говорится в сообщении.

В перечне видов деятельности, для которых будет действовать особый правовой режим, числятся услуги в области добычи полезных ископаемых, все виды экономической деятельности в обработке древесины, производстве неметаллический минеральной продукции, металлургическом производстве.

Кроме того, в перечне значатся производство транспортных средств, ремонт машин и оборудования, строительство зданий, деятельность сухопутного, трубопроводного и водного транспорта, деятельность в области информационных технологий, операции с недвижимостью и многое другое.