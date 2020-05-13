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2020-05-13T12:20
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Белоусов распорядился о создании ТОР "Столица Арктики" в Мурманске
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РИА Новости

Белоусов распорядился о создании ТОР "Столица Арктики" в Мурманске

12:20 13.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера РФ Андрей Белоусов подписал постановление о создании территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Правительство Российской Федерации постановляет: создать территорию опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" на территориях муниципального образования "Кольский район" и городского округа "Город Мурманск" Мурманской области", - говорится в сообщении.
В перечне видов деятельности, для которых будет действовать особый правовой режим, числятся услуги в области добычи полезных ископаемых, все виды экономической деятельности в обработке древесины, производстве неметаллический минеральной продукции, металлургическом производстве.
Кроме того, в перечне значатся производство транспортных средств, ремонт машин и оборудования, строительство зданий, деятельность сухопутного, трубопроводного и водного транспорта, деятельность в области информационных технологий, операции с недвижимостью и многое другое.
Документом определено, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего развития в соответствующие виды деятельности составляет 500 тысяч рублей. На территории опережающего развития применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ.
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Андрей БелоусовМурманскМурманская областьЭкономика
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