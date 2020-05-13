В волгоградской больнице санитарка умерла из-за коронавируса

По данным оперштаба, на 13 мая в Волгоградской области зарегистрированы 1259 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 329 человек. За сутки количество инфицированных выросло на 124 человека.

По его словам, скорее всего, санитарка заразилась от кого-то из пациентов. Алимов отметил, что после выявления коронавируса в больнице были проведены профилактические мероприятия.