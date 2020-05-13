В волгоградской больнице санитарка умерла из-за коронавируса

ВОЛГОГРАД, 13 мая – РИА Новости. Санитарка Иловлинской районной больницы в Волгоградской области скончалась от пневмонии, у нее была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.
По данным оперштаба, на 13 мая в Волгоградской области зарегистрированы 1259 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 329 человек. За сутки количество инфицированных выросло на 124 человека.
"Количество умерших 13, плюс один… Это санитарка, женщина 56 лет, сотрудница Иловлинской ЦРБ...", - сообщил Алимов.
По его словам, скорее всего, санитарка заразилась от кого-то из пациентов. Алимов отметил, что после выявления коронавируса в больнице были проведены профилактические мероприятия.
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