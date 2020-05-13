Мурашко поручил регионам создать горячие линии о порядке выплат медикам

"Мы наладили оперативный мониторинг по кассовому освоению выплат,... и по наиболее часто возникающим вопросам у нас проводились консультации. Также мы направили во все субъекты телеграмму для организации в рамках выплат горячих линий непосредственно в каждом регионе, чтобы объяснить медицинскому работнику, на каких условиях и в каких объемах выплачивается", - сказал Мурашко на совещании о социально-экономической ситуации в среду.