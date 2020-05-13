Мурашко поручил регионам создать горячие линии о порядке выплат медикам

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минздрав наладил оперативный мониторинг по выплатам медикам, работающим с коронавирусом, регионы должны организовать горячие линии для разъяснения порядка таких выплат, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы наладили оперативный мониторинг по кассовому освоению выплат,... и по наиболее часто возникающим вопросам у нас проводились консультации. Также мы направили во все субъекты телеграмму для организации в рамках выплат горячих линий непосредственно в каждом регионе, чтобы объяснить медицинскому работнику, на каких условиях и в каких объемах выплачивается", - сказал Мурашко на совещании о социально-экономической ситуации в среду.
Он подчеркнул, что такая горячая линия должна быть создана в каждом регионе.
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