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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:03
https://ria.ru/20200513/1571369067.html
Мурашко поручил регионам создать горячие линии о порядке выплат медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_0:139:3001:1827_1036x0_80_0_0_bb454b584a0be635a6f4b457fb0ef9fe.jpg
РИА Новости

Мурашко поручил регионам создать горячие линии о порядке выплат медикам

12:18 13.05.2020 (обновлено: 13:03 13.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минздрав наладил оперативный мониторинг по выплатам медикам, работающим с коронавирусом, регионы должны организовать горячие линии для разъяснения порядка таких выплат, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы наладили оперативный мониторинг по кассовому освоению выплат,... и по наиболее часто возникающим вопросам у нас проводились консультации. Также мы направили во все субъекты телеграмму для организации в рамках выплат горячих линий непосредственно в каждом регионе, чтобы объяснить медицинскому работнику, на каких условиях и в каких объемах выплачивается", - сказал Мурашко на совещании о социально-экономической ситуации в среду.
Он подчеркнул, что такая горячая линия должна быть создана в каждом регионе.
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