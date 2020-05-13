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2020-05-13T13:28
https://ria.ru/20200513/1571369046.html
Казначейство зафиксировало резкий скачок выплат врачам и медперсоналу
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РИА Новости

Казначейство зафиксировало резкий скачок выплат врачам и медперсоналу

12:18 13.05.2020 (обновлено: 13:28 13.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил о резком скачке выплат врачам и медперсоналу, который произошел во вторник.
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля предложил установить специальные надбавки врачам и медицинскому персоналу, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. В минувший понедельник глава государства обратил внимание, что по состоянию на 9 мая указанные выплаты получили менее половины медработников, кому они были начислены, хотя деньги в регионы поступили, и поручил главам регионов решить проблему до 15 мая.

"Что показал вчерашний день, резкий скачок выплат врачам и медицинскому персоналу, на 1,5 миллиарда рублей. Было 4,5 миллиарда, стало сейчас в настоящее время - 5,9 миллиарда рублей", - сказал Артюхин на совещании в правительстве.

Он отметил, что Казначейство ведёт мониторинг кассовых выплат, который показал, что по состоянию на 12 мая 9 регионов не осуществили выплаты из своих бюджетов. "Сегодня их количество сократилось до двух. У нас остались - Магаданская область и Чукотский автономный округ. Это Магаданская областная больница и Чукотская окружная больница", - отметил глава Казначейства.
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По его словам, коллеги из данных регионов пообещали осуществить выплаты в предстоящий рабочий день.
"Мы фиксируем по отдельным регионам, что в определенных больницах также выплаты не осуществлялись. Например, в республике Северная Осетия-Алания - Республиканская клиническая больница, Владимирская область - Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, в Иваново - станция скорой медицинской помощи, в Кургане - Курганская больница скорой медицинской помощи. Коллеги поясняют, что еще не наступили сроки выплаты заработной платы", - добавил Артюхин.
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Распространение нового коронавирусаРоман АртюхинВладимир ПутинВладимирская областьКурганМагаданская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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