Казначейство зафиксировало резкий скачок выплат врачам и медперсоналу

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил о резком скачке выплат врачам и медперсоналу, который произошел во вторник.
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля предложил установить специальные надбавки врачам и медицинскому персоналу, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. В минувший понедельник глава государства обратил внимание, что по состоянию на 9 мая указанные выплаты получили менее половины медработников, кому они были начислены, хотя деньги в регионы поступили, и поручил главам регионов решить проблему до 15 мая.
"Что показал вчерашний день, резкий скачок выплат врачам и медицинскому персоналу, на 1,5 миллиарда рублей. Было 4,5 миллиарда, стало сейчас в настоящее время - 5,9 миллиарда рублей", - сказал Артюхин на совещании в правительстве.
Он отметил, что Казначейство ведёт мониторинг кассовых выплат, который показал, что по состоянию на 12 мая 9 регионов не осуществили выплаты из своих бюджетов. "Сегодня их количество сократилось до двух. У нас остались - Магаданская область и Чукотский автономный округ. Это Магаданская областная больница и Чукотская окружная больница", - отметил глава Казначейства.
Вчера, 17:34Сказано в эфиреВрач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.
По его словам, коллеги из данных регионов пообещали осуществить выплаты в предстоящий рабочий день.
"Мы фиксируем по отдельным регионам, что в определенных больницах также выплаты не осуществлялись. Например, в республике Северная Осетия-Алания - Республиканская клиническая больница, Владимирская область - Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, в Иваново - станция скорой медицинской помощи, в Кургане - Курганская больница скорой медицинской помощи. Коллеги поясняют, что еще не наступили сроки выплаты заработной платы", - добавил Артюхин.
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