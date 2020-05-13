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2020-05-13T12:51
https://ria.ru/20200513/1571368866.html
Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570118907_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a43a0b848335460531c6c71ce8f2e67b.jpg
РИА Новости

Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь

12:15 13.05.2020 (обновлено: 12:51 13.05.2020)
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© РИА Новости / Сунил Прадхан / Перейти в фотобанкСанитайзер
Санитайзер
© РИА Новости / Сунил Прадхан
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Министерство финансов предложило бесплатно распределить между российскими регионами 21 миллион литров конфискованного нелегального алкоголя для производства антисептиков.
Постановление правительства, определяющее порядок использования этилового спирта и спиртосодержащей продукции для этих целей, направили на согласование в профильные ведомства.
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Согласно проекту, регионы будут информировать правительство о том, что им требуется конфискат для производства дезинфицирующих средств, Росалкогольрегулирование, в свою очередь, сообщит Минпромторгу количество, наименования и места хранения продукции. Затем министерство и Роспотребнадзор распределят нелегальный алкоголь с учетом эпидемиологической ситуации.
Дезинфицирующие средства предоставят на безвозмездной основе, если субъекты подтвердят их непосредственное применение для профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Это, с одной стороны, позволит увеличить предложение дезинфицирующих средств и, с другой стороны, сократит расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции с целью дальнейшего перераспределения сэкономленных ресурсов на социально-приоритетные направления", — отметили ранее в Минфине.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, наделяющий правительство полномочием определять порядок использования изъятых и конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которую можно использовать в качестве антисептиков.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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