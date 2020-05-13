Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь

"Это, с одной стороны, позволит увеличить предложение дезинфицирующих средств и, с другой стороны, сократит расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции с целью дальнейшего перераспределения сэкономленных ресурсов на социально-приоритетные направления", — отметили ранее в Минфине.