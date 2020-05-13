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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:26
https://ria.ru/20200513/1571368841.html
Россияне за сутки подали более двух миллионов заявок на выплаты на детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/153004/44/1530044444_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_7c8044541954a5960e668a94aab75ce1.jpg
РИА Новости

Россияне за сутки подали более двух миллионов заявок на выплаты на детей

12:15 13.05.2020 (обновлено: 12:26 13.05.2020)
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© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
Ребенок рисует на асфальте мелом. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 2 миллионов заявлений на выплату 10 тысяч рублей на ребенка было подано за прошедшие сутки, заявил в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"За прошедшие сутки через сервис Государственных услуг было подано более 2 миллионов заявлений на эту выплату (10 тысяч рублей на ребенка от трех до 16 лет)", - сказал он в ходе совещания о социально-экономической ситуации в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
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