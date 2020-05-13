Россияне за сутки подали более двух миллионов заявок на выплаты на детей

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 2 миллионов заявлений на выплату 10 тысяч рублей на ребенка было подано за прошедшие сутки, заявил в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"За прошедшие сутки через сервис Государственных услуг было подано более 2 миллионов заявлений на эту выплату (10 тысяч рублей на ребенка от трех до 16 лет)", - сказал он в ходе совещания о социально-экономической ситуации в России.
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