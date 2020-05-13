В России более ста тысяч человек госпитализировали с подозрением на COVID

"На сегодняшний день у нас в стационарах находятся больше 100 тысяч пациентов, включая около 4 тысяч детей, с подозрением на коронавирусную инфекцию. И почти полторы тысячи пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - сообщил Мурашко на совещании о социально-экономической ситуации в среду.