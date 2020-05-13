В России более ста тысяч человек госпитализировали с подозрением на COVID

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч пациентов в России с подозрением на коронавирус находятся сейчас в стационарах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день у нас в стационарах находятся больше 100 тысяч пациентов, включая около 4 тысяч детей, с подозрением на коронавирусную инфекцию. И почти полторы тысячи пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - сообщил Мурашко на совещании о социально-экономической ситуации в среду.
Он добавил, что амбулаторную помощь сейчас получают порядка 140 тысяч человек, в том числе почти 10 тысяч детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф