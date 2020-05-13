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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:39
https://ria.ru/20200513/1571368789.html
В России более ста тысяч человек госпитализировали с подозрением на COVID
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

В России более ста тысяч человек госпитализировали с подозрением на COVID

12:39 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч пациентов в России с подозрением на коронавирус находятся сейчас в стационарах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день у нас в стационарах находятся больше 100 тысяч пациентов, включая около 4 тысяч детей, с подозрением на коронавирусную инфекцию. И почти полторы тысячи пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - сообщил Мурашко на совещании о социально-экономической ситуации в среду.
Он добавил, что амбулаторную помощь сейчас получают порядка 140 тысяч человек, в том числе почти 10 тысяч детей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоОбщество
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