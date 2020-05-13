Мурашко: стимулирующие выплаты получили более 66 тысяч медиков

По его словам, выплаты получили 66 788 человек. "Это цифра на вчерашний день, она каждый день обновляется. И сегодня ночью те регионы, которые в другом часовом поясе находятся, - утром мы проводили селекторное совещание совместно с казначейством, - докладывают об увеличении (числа) этих людей. Тем не менее, вчера эта цифра составила 63,6(%) от всех медицинских работников", - сообщил Мурашко на совещании о социально-экономической ситуации в среду.