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Новости Подмосковья
2020-05-13T12:12
https://ria.ru/20200513/1571368700.html
Свыше 3,9 тыс протоколов за нарушение самоизоляции выписано в Подмосковье
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571326162_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_496f6c6c8a883a01375718ccb4ba1135.jpg
РИА Новости

Свыше 3,9 тыс протоколов за нарушение самоизоляции выписано в Подмосковье

12:12 13.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Порядка 3910 протоколов выписали сотрудники Госадмтехнадзора Московской области за нарушение режима самоизоляции с 14 апреля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"С начала рейдов (14 апреля – ред.) в на территории Московской области составлено 3910 протоколов по фактам нарушения самоизоляции физическими лицами. Наибольшее количество в городских округах: Реутов (265), Химки (227) и Красногорск (181)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что по данной статье за прошедший месяц было выявлено 1515 нарушителей среди юридических лиц. Наибольшее количество в городских округах: Солнечногорск (117), Красногорск (99) и Подольск (73).
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