Свыше 3,9 тыс протоколов за нарушение самоизоляции выписано в Подмосковье

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Порядка 3910 протоколов выписали сотрудники Госадмтехнадзора Московской области за нарушение режима самоизоляции с 14 апреля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"С начала рейдов (14 апреля – ред.) в на территории Московской области составлено 3910 протоколов по фактам нарушения самоизоляции физическими лицами. Наибольшее количество в городских округах: Реутов (265), Химки (227) и Красногорск (181)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что по данной статье за прошедший месяц было выявлено 1515 нарушителей среди юридических лиц. Наибольшее количество в городских округах: Солнечногорск (117), Красногорск (99) и Подольск (73).