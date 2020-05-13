Свыше 3,9 тыс протоколов за нарушение самоизоляции выписано в Подмосковье

"С начала рейдов (14 апреля – ред.) в на территории Московской области составлено 3910 протоколов по фактам нарушения самоизоляции физическими лицами. Наибольшее количество в городских округах: Реутов (265), Химки (227) и Красногорск (181)", - говорится в сообщении.